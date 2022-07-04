Пошкоджені бомбами окупантів будинки почали обвалюватися у Маріуполі
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про загальну ситуацію в Маріуполі.
Він розповів, що в окупованому місті почали обвалюватись будинки, пошкоджені бомбами окупантів.
– У Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки. Перший вчора по вул. Зеленського, 30. У підвалі знаходилась жінка, яку вдалось дістати з-під завалів, – написав Андрющенко.
Причиною обвалів, за його словами, є повні підвали води через експеременти з водопостачанням.
– Вода добиває те, що почали бомби окупантів. У Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди. Тому що більше нема де, – резюмував Андрющенко.
Раніше Андрющенко повідомляв, що зруйноване окупантами місто залишилося без лікарів.
Джерело: Петро Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко