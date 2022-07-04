Липень, 04 в 7:31

Ситуація в операційній зоні ОК Південь динамічна й напружена, але знаходиться під контролем сил оборони. Про це повідомили у відомстві.

В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном. Тож, напоготові 28 ракет типу Калібр. 2 ВДК нагадують про присутність в ворожих планах десантної операції.

З Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну. Вчасно виявлена, вона знаходилась на прибережній ділянці з ускладненим доступом, але під спостереженням фахівців підривної команди ВМС, які забезпечили її контрольований підрив на місці.

Зараз дивляться

Противник продовжує наносити авіаційні та ракетні удари, вести артилерійські обстріли, але не має успіху і просування на захід, облаштовує відступні позиції.

На Криворіжжі вночі було обстріляно Зеленодольську громаду. Влучили по дачних будинках у передмісті Зеленодольську. Три будинки зруйновано, один – пошкоджено. Попередньо – люди не постраждали.

Намагаючись повернути собі втрачені позиції напередодні, протягом ночі, на Херсонщині, в напрямку Іванівки та Потемкіного, противник застосовував артилерійсько-мінометне озброєння. Успіху не мав.

Вибухи і обстріли лунали у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури.

За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.

В обласному центрі опір не вщухає. На вулицях з’являється все більше патріотичних написів, зображень прапору України та закликів до перемоги.

На Миколаївщині продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

На світанку внаслідок обстрілів у Широківській громаді, влучило по двох домогосподарствах, водонапірній башті, фермерському господарству. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

Парами ударних гелікоптерів Ка-52 та їх одиночним використанням ворог тричі атакував наші позиції в районі адмінмежі областей. Втрат нема.

Важкою ствольною артилерією серед дня ворог гатив по Миколаєву та Великій Костромці. В Миколаєві сімома снарядами вдарено в район одного з міських цвинтарів, а у Великій Костромці – по околицях села. Втрат не зафіксовано.

Намагаючись розвідати наші позиції на Херсонщині, ворог запускав безпілотник Орлан-10, який силами розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу знищений.

По двох ворожих складах боєприпасів в Баштанському й Снігурівському районах Миколаївщини нами нанесено авіаційний і ракетний удари. Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується.

За добу підтверджені втрати противника складають 47 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця Мста-Б, радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки.

Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь