РФ посилила присутність підводним човном у Чорному морі – ОК Південь
Ситуація в операційній зоні ОК Південь динамічна й напружена, але знаходиться під контролем сил оборони. Про це повідомили у відомстві.
В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном. Тож, напоготові 28 ракет типу Калібр. 2 ВДК нагадують про присутність в ворожих планах десантної операції.
З Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну. Вчасно виявлена, вона знаходилась на прибережній ділянці з ускладненим доступом, але під спостереженням фахівців підривної команди ВМС, які забезпечили її контрольований підрив на місці.
Противник продовжує наносити авіаційні та ракетні удари, вести артилерійські обстріли, але не має успіху і просування на захід, облаштовує відступні позиції.
На Криворіжжі вночі було обстріляно Зеленодольську громаду. Влучили по дачних будинках у передмісті Зеленодольську. Три будинки зруйновано, один – пошкоджено. Попередньо – люди не постраждали.
Намагаючись повернути собі втрачені позиції напередодні, протягом ночі, на Херсонщині, в напрямку Іванівки та Потемкіного, противник застосовував артилерійсько-мінометне озброєння. Успіху не мав.
Вибухи і обстріли лунали у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури.
За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.
В обласному центрі опір не вщухає. На вулицях з’являється все більше патріотичних написів, зображень прапору України та закликів до перемоги.
На Миколаївщині продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
На світанку внаслідок обстрілів у Широківській громаді, влучило по двох домогосподарствах, водонапірній башті, фермерському господарству. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.
Парами ударних гелікоптерів Ка-52 та їх одиночним використанням ворог тричі атакував наші позиції в районі адмінмежі областей. Втрат нема.
Важкою ствольною артилерією серед дня ворог гатив по Миколаєву та Великій Костромці. В Миколаєві сімома снарядами вдарено в район одного з міських цвинтарів, а у Великій Костромці – по околицях села. Втрат не зафіксовано.
Намагаючись розвідати наші позиції на Херсонщині, ворог запускав безпілотник Орлан-10, який силами розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу знищений.
По двох ворожих складах боєприпасів в Баштанському й Снігурівському районах Миколаївщини нами нанесено авіаційний і ракетний удари. Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується.
За добу підтверджені втрати противника складають 47 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця Мста-Б, радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки.
Джерело: ОК Південь
Фото: ОК Південь