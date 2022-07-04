Россияне принудительно вывезли из Украины более 5 тыс. детей — Герасимчук

Июль, 04 в 13:23

В Национальное информационное бюро поступило 5 097 заявок о депортации или принудительном перемещении украинских детей.

Но пока точно неизвестно, сколько из них являются детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки. Об этом в эфире телемарафона сообщила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

— Относительно известных фактов усыновления россиянами наших детей. Согласно данным, которые озвучиваются в российских СМИ, уже готовые к усыновлению дети — это, по нашим данным, те, кто находился на временно оккупированных территориях так называемых “Л/ДНР” в заведениях институционального ухода. Это дети, которые имели статус сироты или лишены родительской опеки. Но сказать точно о том, что сейчас есть кейс усыновления украинских сирот россиянами, я не могу, – отметила она.

Сейчас смотрят

Дарья Герасимчук подчеркнула, что все процедуры, начиная с принудительной депортации и перемещения и заканчивая усыновлением или изменением гражданства детей, абсолютно незаконны.

Со своей стороны Украина работает над тем, чтобы вернуть всех наших детей. В частности, Дарья Герасимчук анонсировала, что уже через несколько недель появится информационный портал Дети войны.

Ожидается, что это поможет собрать всю необходимую информацию, персональные данные, что позволит начать поиск детей и их возвращение домой.