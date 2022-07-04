Росіяни примусово вивезли з України понад 5 тис. дітей – Герасимчук

Липень, 04 в 13:23

До Національного інформаційного бюро надійшло 5 097 заявок про депортацію або примусове переміщення українських дітей.

Але наразі точно невідомо, скільки з них є дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківсього піклування. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

– Щодо відомих фактів усиновлення росіянами наших дітей. Згідно з даними, які озвучуються в російських ЗМІ, діти, які вже готові до всиновлення, це, за нашими даними, ті, хто перебував на тимчасово окупованих територіях так званих “Л/ДНР” в закладах інституційного догляду. Це діти, які мали статус сироти чи позбавлені батьківсього піклування, – зазначила вона.

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Дар’я Герасимчук наголосила, що всі процедури, починаючи з примусової депортації і переміщення і закінчуючи усиновленням або зміною громадянства дітей, є абсолютно незаконними.

Зі свого боку Україна працює над тим, щоб повернути всіх наших дітей. Зокрема, Дар’я Герасимчук анонсувала, що вже за декілька тижнів зявиться інформаційний портал Діти війни.

Очікується, що це допоможе зібрати всю необхідну інфомацію, персональні дані, що дасть можливість розпочати пошук дітей та їхнє повернення додому.