Непокоїть втрата Зміїного: РФ збільшує кількість кораблів та активізує авіацію

Липень, 05 в 10:57

5 липня Росія утримує в північно-західній частині Чорного моря три надводних та два підводних носії ракет типу Калібр.

Як зазначили 5 липня в Оперативному командуванні Південь, нині в РФ готові до застосування понад 30 ракет.

Крім того, додають в ОК Південь, Росія активізує авіацію, оскільки її непокоїть встановлення Україною контролю над островом Зміїний.

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– Отже, загроза ракетних ударів по Одесі, Одеській та Миколаївській областях, зокрема і з неба, – досить суттєва та імовірна, – попереджають в Оперативному командуванні Південь.

Факт постійного та надзвичайно високого рівня загрози для південних областей підтверджують і в Одеській обласній військовій адміністрації.

– Хоча ніч 5 липня в Одесі минула без прильотів та обстрілів, ракетна загроза – досить висока. Зокрема, збільшилося угруповання флоту РФ в Чорному морі. Є загроза з тимчасово окупованого Криму та від російських літаків стратегічної авіації, – зазначає речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

Певну перерву в застосуванні Росією літаків стратегічної авіації Сергій Братчук пояснює тим, що РФ проводить необхідне технічне обслуговування своїх літаків після вильотів.

– Тож ми розуміємо, що наближається час, коли знову ці “смертоносні пташки” намагатимуться залетіти в наш повітряний простір, – наголошує речник оперативного штабу Одеської ОВА.

Ретельно відслідковують в обласній військовій адміністрації і ситуацію на кордоні з невизнаним Придністров’ям – тимчасово окупованою територією Молдови.

Нагадаємо, що про додаткове посилення корабельного угруповання РФ підводним човном в ОК Південь повідомляли в зведенні від 4 липня.

Того ж дня Україна встановила на острові Зміїний державний прапор, повернувши територію під свою юрисдикцію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони РФ