Июль, 05 в 14:01

Битва за Донбасс по состоянию на сегодняшний день характеризуется медленными темпами продвижения.

– Армия Российской Федерации массированным применением артиллерии равняет с землей города. И можно почти точно сказать, что в дальнейшем боевые действия в Донецкой области будут именно такими, – предполагают в разведке Министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве считают, что относительно скорый захват Лисичанска, благодаря чему контроль РФ распространился почти на всю территорию Луганской области, позволит России заявить о значительном прогрессе в “освобождении” территорий, чем страна-агрессор непосредственно и объясняла цель войны против Украины.

Кроме того, британские разведчики предполагают, что, в отличие от предыдущих этапов войны, Россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками сил – Центральной и Южной.

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Но в то же время в Минобороны Великобритании считают, что Украина, отводя войска, действовала согласно плану.

– Ранее россияне могли атаковать украинских военных с трех сторон, потому что линия Северодонецка и Лисичанска Луганской области, которую удерживала Украина, имела выступы. Теперь линия, которую могут занять украинцы, будет ровнее, что облегчит для них оборону, – считают в разведке Минобороны Великобритании.

По состоянию на 5 июля армия РФ прилагает все усилия, чтобы установить контроль над территорией Луганской области в пределах административных границ.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг пытается восстановить транспортную инфраструктуру в тыловых районах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Сергей Гайдай