РФ артилерією рівнятиме із землею міста – британська розвідка про подальші бої на Донбасі

Липень, 05 в 14:01

Битва за Донбас станом на сьогодні характеризується повільними темпами просування.

– Армія Російської Федерації масованим застосуванням артилерії рівняє з землею міста. І можна майже напевно сказати, що в подальшому бойові дії в Донецькій області будуть саме такими, – припускають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві вважають, що відносно швидке захоплення Лисичанська, завдяки чому контроль РФ поширився майже на всю територію Луганської області, дозволить Росії заявити про значний прогрес у “звільненні” територій, чим країна-агресор безпосередньо й пояснювала мету війни проти України.

Крім того, британські розвідники припускають, що, на відміну від попередніх етапів війни, Росія, імовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями сил – Центральним та Південним.

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Натомість у Міноборони Великої Британії вважають, що Україна, відводячи війська, діяла згідно з планом.

– Раніше росіяни могли атакувати українських військових з трьох боків, бо лінія Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області, які утримувала Україна, мала виступи. Тепер лінія, яку можуть зайняти українці, буде рівнішою, що полегшить для них оборону, – вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Станом на 5 липня армія РФ докладає всіх зусиль, щоб встановити контроль над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, нині ворог намагається відновити транспортну інфраструктуру в тилових районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Сергій Гайдай