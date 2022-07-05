Июль, 05 в 19:46

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

— Продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь. По имеющейся информации, в ВС этой страны проводится проверка системы управления и оповещения, — отметили в Генштабе.

Кроме того, на Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкино, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Красная Долина, Киселевка и Мирное.

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Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что слухи о вероятном нападении Беларуси являются очередной спекуляцией российской пропаганды, но ВСУ готовы к любым сценариям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ