Со стороны Беларуси сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов — Генштаб
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
— Продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь. По имеющейся информации, в ВС этой страны проводится проверка системы управления и оповещения, — отметили в Генштабе.
Кроме того, на Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкино, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Красная Долина, Киселевка и Мирное.
Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что слухи о вероятном нападении Беларуси являются очередной спекуляцией российской пропаганды, но ВСУ готовы к любым сценариям.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Генштаб ВСУ