Липень, 05 в 19:46

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Про це свідчить вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України.

– Продовжує зберігатися загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь. За наявною інформацією, в ЗС цієї країни проводиться перевірка системи управління та оповіщення, – зазначили у Генштабі.

Крім того, на Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкине, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне.

Зараз дивляться

Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що чутки про ймовірний напад Білорусі є черговою спекуляцією російської пропаганди, але ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ