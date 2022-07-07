Липень, 06 в 21:01

Успішні удари HIMARS по російських складах є черговим переломним етапом у російсько-українській війні.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube каналі.

Його запитали, чи є переломом у війні використання американських HIMARS для ударів по складах із боєприпасами російських сил. Йому також поставили уточнюючі питання, наскільки ці удари ЗСУ є критичними для армії РФ, скільки буде потрібно часу для відновлення запасів і чи можна вважати це початком стратегічного перелому у війні.

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У відповідь Жданов нагадав, що станом на 5 липня було знищено вже 19 складів з боєприпасами ЗС РФ на окупованих територіях України.

Щодо питання про перелом у війні, військовий експерт відповів ствердно.

– В принципі так. Можна вважати це не початком перелому, тому що початок перелому у війні був, коли ми розгромили російські війська під Києвом, і вони були змушені швидко відступити для зосередження зусиль на одному напрямку. Ось це початок корінного перелому. Росіяни зрозуміли, що бліцкригу не буде, буде важка війна і для того, щоб досягти успіху, необхідно зосередитися на одному напрямку, – пояснив він.

Своєю чергою Олег Жданов зазначив, що успішні атаки ЗСУ по складах окупантів при застосуванні HIMARS є “черговим етапом корінного перелому”.

– Зі збільшенням кількості РСЗВ далекої дії ми нарощуватимемо вогневу міць і рухатимемося до паритету вогневих можливостей між ЗС РФ та ЗСУ. Коли паритет буде, далі піде перелом у наш бік. Це буде закінченням корінного перелому під час цієї війни. Після досягнення вогневої переваги можна буде говорити про контрнаступні дії, – сказав військовий експерт.

За його словами, цей переломний етап у війні є “дуже важливим” та “дуже ефективним”.

– За два тижні застосування – майже 20 складів із боєприпасами. Збитки неоціненні, тому що деякі склади накопичувалися роками (йдеться про ті склади, які знаходилися на окупованих територіях – Кришталевий, Горлівка, Донецьк). Там роками накопичувалася техніка, озброєння, військово-технічне майно та, звичайно ж, боєприпаси. Які вони (росіяни, – Ред.) везли ешелонами. А тепер це все треба везти з коліс, – сказав Жданов.

Він додав, що російська артилерія в найближчі один-два дні витратить військові боєкомплекти, які возять із собою, а далі доведеться чекати, поки привезуть. Але, як зазначає Жданов, відкритим залишається питання про те, куди буде привезено ці боєприпаси, адже ЗСУ вміють зустрічати боєприпаси на дорогах.

– Вони намагатимуться підвезти боєприпаси, а ми знищуватимемо колони. Колони знищувати ми вміємо, згадайте першу половину березня, скільки було знищено російську техніку в схожих колонах, – резюмував військовий експерт.

Раніше Жданов пояснював, що на даному етапі війни резервні сили України проходять підготовку за кордоном, щоб потім із новими силами піти у контрнаступ.

Джерело: Олег Жданов