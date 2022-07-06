Липень, 06 в 11:37

В окупованому російськими військами Лисичанську залишилося до 15 тис. людей, у Сєвєродонецьку – орієнтовно 8 тис.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Можна сказати, що звісно, хотілося спрацювати в нуль, щоб взагалі нікого не залишилося і можна було не перейматися тим, що люди гинуть. Бо гинули діти, жінки, вагітні, і чоловіки — всі гинули. Тож, хотілося максимально відпрацювати, але ми евакуювали, саме ми, а не те, що люди самостійно виїжджали, близько 50 тис. людей, – зауважив він.

Сергій Гайдай пояснив, що 50 тис. людей вдалося вивезти з тієї частини, де зайняли лінію оборони наші військові. Вона була побудована через населені пункти Кремінна-Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Золоте, Гірське-Попасна.

Зараз дивляться

Сумарно там проживали приблизно 330-340 тис. людей, тому що три міста були великі: Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Евакуювати вдалося 50 тис. людей, а загалом понад 300 тис. виїхали з Луганщини від 24 лютого.

Фото: Сергій Гайдай