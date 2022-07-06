Обстріл школи та ПТУ на Донбасі й університету в Харкові: ситуація в регіонах 6 липня

На 133-тю добу повномасштабної війни російські військові завдають ракетних ударів, б’ють із мінометів та артилерії по областях України.

Так, одна людина дістала поранення внаслідок обстрілу Хмельницької області 5 липня, коли росіяни атакували регіон одразу чотирма ракетами.

Уламки однієї з них, яку збили сили протиповітярної оборони, впали на території Шепетівського району.

Три інші поцілили по території однієї з громад Хмельницького району.

У Сумській області під обстрілом РФ перебували п’ять прикордонних громад.

Десятьма прильотами із мінометів пошкоджено два домоволодіння та лінію електропередач у Новослобідській громаді.

У Шалигінській громаді обласна військова адміністрація нарахувала 18 прильотів. Крім того, на територію громади росіяни скинули вибухівку з безпілотника.

Склад міндобрив у Краснопільській громаді пошкоджено обстрілом зі стрілецької зброї та мінометів.

Чотири міни прилетіло й на територію Середино-Будської територіальної громади.

У селі Шестірня Дніпропетровської області росіяни, застосувавши артилерію, пошкодили кілька житлових будинків.

У Харкові вночі окупанти ракетами влучили в корпус педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди та адмінбудівлю в Новобаварському районі.

Горіли житлові будинки та відкриті території через обстріли в Ізюмському, Харківському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Поранення дістали три людини, серед яких дитина, якій за місяць має виповнитись два роки.

Ворожі ракетні та артилерійські обстріли не вщухають у Луганській області.

Окупанти б’ють по позиціях українських військових на адміністративному кордоні регіону поблизу Лисичанська в напрямку Бахмута.

У нещодавно захопленому Сєвєродонецьку росіяни відкрили “прокуратуру”. Окупанти призначають на керівні посади зрадників України та імітують відновлення інфраструктури.

У Донецькій області за добу російські військові пошкодили 26 об’єктів, зокрема 19 житлових будинків, школу, професійно-технічне училище, ремонтно-механічний завод, територію ринку та залізничний переїзд.

Протягом 5 липня в регіоні загинули шестеро цивільних та ще 21 особа дістала поранення.

У Широківській громаді Миколаївської області окупанти пошкодили один житловий будинок та зруйнували інший.

За попередньою інформацією, одна людина загинула в селі Нечаяне.

У Бериславському районі Херсонської області через обстріли вигоріла частина пшениці та лісів.

Ситуація в регіоні нині – стабільно важка: сотні окупованих сіл та містечок – без води, світла, газу, мобільного зв’язку та інтернету.

Через артилерійські обстріли РФ знищується соціальна інфраструктура у Високопільській та Нововоронцовській громадах.

Тим часом російські військові та новопризначена окупаційна влада роблять заяви про приєднання вітрових електростанцій до Криму та активно готуються до нового навчального року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олег Синєгубов

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