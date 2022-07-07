РФ попытается использовать саммит G20, чтобы оправдать вторжение в Украину – Подоляк

Июль, 06 в 21:35

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что Россия хочет использовать саммит G20 для того, чтобы оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.

– Расскажут, что тут нацисты какие-то бегают. Лавров это будет использовать именно для нарративов, которые мы слушаем уже 4,5 месяца. Они попытаются использовать эту площадку – коих у них не так много. Россияне сегодня очень игнорируемы во всем мире. С ними уже серьезно никто не общается, – рассказал Подоляк в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что для РФ это хорошая возможность, потому что саммит Большой двадцатки – площадка куда шире, чем Европа или Евроатлантика.

– Там еще будут страны, скажем так, нейтральные. И россияне хотят там рассказать, что они якобы имели право зайти убивать украинцев, потому что они считают украинцев каким-то иным типом людей, которых необходимо уничтожать, – пояснил советник.

Подоляк отметил, что Украина, в свою очередь, будет заниматься на саммите контрпропагандой и объяснит настоящие мотивы РФ, которая зашла на территорию суверенного государства Украина и намеренно убивает тут людей, разрушает инфраструктуру, а не военные объекты, рушит транспортную инфраструктуру, делает это всеми видами тяжелого вооружения.

Сейчас смотрят

– Более того, мы сможем заявить о претензиях к некоторым странам Каспийского региона, так как с той стороны поднимаются самолеты РФ, которые атакуют нашу территорию, а также к Беларуси, с чьей территории, опять-таки, наносят удары по Украине. Все это нужно нам для публичной фиксации юридической позиции, чтобы другие страны увидели, что РФ нарушает устав ООН, международное право и иные юридические документы, – сказал советник главы ОП.

Фото: коллаж Факты ICTV