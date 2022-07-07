РФ спробує використати саміт G20, щоб виправдати вторгнення в Україну – Подоляк

Липень, 06 в 21:35

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що Росія хоче використати саміт G20 для того, щоб виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну.

– Розкажуть, що тут нацисти якісь бігають. Лавров це використовуватиме саме для наративів, які ми слухаємо вже 4,5 місяці. Вони спробують використати цей майданчик – яких у них не так багато. Росіяни сьогодні дуже ігноруються у всьому світі. Із ними вже серйозно ніхто не спілкується, – розповів Подоляк в ефірі національного телемарафону.

Він підкреслив, що для РФ це хороша можливість, тому що саміт Великої двадцятки – майданчик набагато ширший, ніж Європа чи Євроатлантика.

– Там ще будуть країни, скажімо так, нейтральні. І росіяни хочуть там розповісти, що вони нібито мали право зайти вбивати українців, бо вважають українців якимось іншим типом людей, яких необхідно знищувати, – пояснив радник.

Подоляк зазначив, що Україна, зі свого боку, займатиметься на саміті контрпропагандою та пояснить справжні мотиви РФ, яка зайшла на територію суверенної держави Україна і навмисно вбиває тут людей, руйнує інфраструктуру, а не військові об’єкти, руйнує транспортну інфраструктуру, робить це всіма видами важкого озброєння.

Зараз дивляться

– Більше того, ми зможемо заявити про претензії до деяких країн Каспійського регіону, оскільки з того боку піднімаються літаки РФ, які атакують нашу територію, а також до Білорусі, з території якої, знову-таки, завдають ударів по Україні. Все це потрібно нам для публічної фіксації юридичної позиції, щоб інші країни побачили, що РФ порушує статут ООН, міжнародне право та інші юридичні документи, – сказав радник глави ОП.

Фото: коллаж Факти ICTV