Украинские военные уничтожили два склада в тылу российских оккупантов
Вооруженные Силы Украины уничтожили два склада в тылу российских оккупантов.
В сети появилось видео, как горит вражеская логистическая база в населенном пункте Большой Бурлук в Харьковской области.
— Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого – дядюшки Лэнд Лиза. День становится все ярче и ярче. А мы еще до обеда даже не дошли, – написали в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
Кроме этого, склад российских оккупантов был поражен во временно оккупированной Макеевке.
Местные пишут о детонации и взрывах. По их данным, речь идет о районе Ханженково.
Ранее информацию об уничтожении вражеских складов подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
– Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Потери в живой силе уточняются, — говорится в сообщении.