Июль, 06 в 11:37

Вооруженные Силы Украины уничтожили два склада в тылу российских оккупантов.

В сети появилось видео, как горит вражеская логистическая база в населенном пункте Большой Бурлук в Харьковской области.

— Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого – дядюшки Лэнд Лиза. День становится все ярче и ярче. А мы еще до обеда даже не дошли, – написали в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

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Кроме этого, склад российских оккупантов был поражен во временно оккупированной Макеевке.

Местные пишут о детонации и взрывах. По их данным, речь идет о районе Ханженково.

Ранее информацию об уничтожении вражеских складов подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.