Липень, 06 в 11:37

Збройні Сили України знищили два склади в тилу російських окупантів.

У мережі з’явилося відео, як горить ворожа логістична база у населеному пункті Великий Бурлук на Харківщині.

– Логістична база орків Великий Бурлук приймає вітання від нашого старого знайомого – дядечка Ленд Ліза. День стає все яскравіший і яскравіший. А ми ще до обіду навіть не дійшли, – написали в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

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Крім цього, склад російських окупантів був вражений у тимчасово окупованій Макіївці.

Місцеві пишуть про детонацію і вибухи. За їхніми даними, йдеться про район Ханженково.

Раніше інформацію про знищення ворожих складів підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.