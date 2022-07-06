Українські військові знищили два склади в тилу російських окупантів
Збройні Сили України знищили два склади в тилу російських окупантів.
У мережі з’явилося відео, як горить ворожа логістична база у населеному пункті Великий Бурлук на Харківщині.
– Логістична база орків Великий Бурлук приймає вітання від нашого старого знайомого – дядечка Ленд Ліза. День стає все яскравіший і яскравіший. А ми ще до обіду навіть не дійшли, – написали в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.
Крім цього, склад російських окупантів був вражений у тимчасово окупованій Макіївці.
Місцеві пишуть про детонацію і вибухи. За їхніми даними, йдеться про район Ханженково.
Раніше інформацію про знищення ворожих складів підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
– Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантіів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються, – йдеться у повідомленні.