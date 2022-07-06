Украинские военные отразили атаки россиян сразу на четырех направлениях – Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники заставили российских оккупантов отступать сразу на четырех направлениях.
В районе населенного пункта Долина на Славянском направлении Вооруженные силы Украины отразили штурм армии РФ и отбросили оккупантов назад.
Российские захватчики идут штурмом близ Мазановки. Сейчас там продолжаются бои.
Значительные потери врагу украинские военные нанесли при попытке наступления в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Григорьевки на Краматорском направлении.
Отошли россияне и после неудачного штурма при поддержке артиллерии в районе Новолуганского на Бахмутском направлении.
ВСУ остановили вражеское наступление в районе Спорного и отбили атаку возле Вершины. Нанеся оккупантам потери, украинские военные отбросили их обратно.
По состоянию на 6 июля армия РФ пытается провести перегруппировку.
Идут сейчас бои в районе Луганского.
Жестко подавили украинские защитники попытку наступления захватчиков в направлении Лозового на Южнобужском направлении. Теперь российские военные пытаются восполнить потери.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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