Июль, 07 в 23:25

Киев получил заверения со стороны Лондона, что политика Великобритании по поддержке Украины после отставки премьер-министра Бориса Джонсона не изменится.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 7 июля.

– Сегодня главной темой в нашей стране стала британская тема. Решение Бориса Джонсона покинуть должности главы партии и премьер-министра. Днем я говорил с ним и поблагодарил за поддержку, которую мы получили с первого дня российского террора, – начал президент.

Он напомнил, что Британия уже передала Украине комплексы противовоздушной обороны Стингер, противотанковые системы NLAW и, в частности, артиллерию, боеприпасы, бронированные машины и многое другое.

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— Весомая политическая поддержка, сильные санкции против России, финансовая помощь нашему государству – только на нужды безопасности и обороны от 24 февраля выделено более 2 млрд фунтов. Поддержка Украины со стороны Великобритании не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах – и Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом, — сказал президент Украины.

Напомним, 7 июля стало известно, что глава британского правительства Борис Джонсон официально подал в отставку. Во время своей речи о досрочном завершении своей каденции Джонсон заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.

После отставки Джонсона президент Зеленский заявил, что все украинское общество восприняло эту новость с грустью.