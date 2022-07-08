Липень, 07 в 23:50

Що більшою буде оборонна допомога Україні зараз, то швидше війна закінчиться нашою перемогою й меншими будуть збитки усіх країн світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за 7 липня.

Він нагадав, що 7 липня зустрівся з представниками Конгресу США у Києві – сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють обидві партії США.

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– Саме вони стали авторами резолюції, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму. Подякував їм за цю активність і сподіваюся, що вона буде доведена до результату, – зазначив президент.

Президент також нагадав, що російська армія знову вдарила ракетами по Краматорську, Харкову та по містах Донбасу.

– По кожному з напрямків наші партнери мають точну інформацію щодо наших оборонних потреб. Це стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії. Що більшою буде оборонна допомога Україні зараз, то швидше війна закінчиться нашою перемогою й меншими будуть збитки усіх країн світу, збитки Сполучених Штатів від російського тиску на демократичні суспільства, – сказав Володимир Зеленський.

Президент заявив, що 8 липня продовжить серію звернень до європейських парламентів, а наступною стане Словенія.

– Завтра ж буде й багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день, – анонсував президент, втім не розкрив деталей.

Володимир Зеленський також прокоментував завершення конференції в Лугано, де обговорювався процес відбудови України.

– Урядовці вже мають домовленості щодо невідкладної допомоги нашій державі обсягом понад $2 млрд – ці кошти будуть спрямовані на посилення бюджету й підготовку до зими, – сказав він.

Окремо президент згадав про експорт української електрики в країни Євросоюзу, який вже розпочався і планується протягом опалювального сезону.

– Ціна на електрику на європейському ринку вища, ніж в Україні, і це дасть змогу енергокомпаніям використати зароблені кошти для забезпечення українських споживачів. Причому при незмінних тарифах, – сказав президент.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський подякував українським військовим за завершальний етап боротьби за острів Зміїний, де був встановлений національний прапор України.

– Два місяці тривала ця операція. Розвідка, Сили спеціальних операцій, “альфівці” СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-морські сили, Повітряні сили. І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати, – резюмував президент.

Нагадаємо, президент Зеленський також заявив, що отримав запевнення з боку Сполученого Королівства, що політика підтримки України після відставки прем’єр-міністра Бориса Джонсона не зміниться.