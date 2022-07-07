РФ перемещает подразделения для установления контроля над Луганщиной – ВСУ
7 июля российские военные пытаются преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над Луганской областью.
Для достижения этой цели РФ перемещает подразделения, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Сейчас оккупанты прибегают к штурмовым действиям на Славянском направлении.
В течение суток российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чепиль.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай