Июль, 07 в 8:04

7 июля российские военные пытаются преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над Луганской областью.

Для достижения этой цели РФ перемещает подразделения, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сейчас оккупанты прибегают к штурмовым действиям на Славянском направлении.

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В течение суток российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чепиль.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай