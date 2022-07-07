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Факты / Украина

РФ перемещает подразделения для установления контроля над Луганщиной – ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Луганської області

7 июля российские военные пытаются преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над Луганской областью.

Для достижения этой цели РФ перемещает подразделения, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сейчас оккупанты прибегают к штурмовым действиям на Славянском направлении.

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ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай

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