РФ переміщує підрозділи для встановлення контролю над Луганщиною – ЗСУ

Липень, 07 в 8:04

7 липня російські військові намагаються подолати спротив українських військ та встановити повний контроль над Луганською областю.

Щоб досягти цієї мети, РФ переміщує підрозділи, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Нині окупанти вдаються до штурмових дій на Слов’янському напрямку.

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Протягом доби російські загарбники обстріляли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай