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Факти / Україна

РФ переміщує підрозділи для встановлення контролю над Луганщиною – ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Луганської області

7 липня російські військові намагаються подолати спротив українських військ та встановити повний контроль над Луганською областю.

Щоб досягти цієї мети, РФ переміщує підрозділи, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Нині окупанти вдаються до штурмових дій на Слов’янському напрямку.

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Карта бойових дій 6 липня 2022

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай

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