Русская рулетка для жителей: в Мариуполе оккупанты рандомно сносят дома

Июль, 07 в 13:18

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты продолжают сносить дома местных жителей.

— Никакие списки не составлены и не обнародованы. “Русская рулетка” для жителей, у которых нет ни времени забрать свои вещи и мебель, ни мест для хранения в дальнейшем. Возобновлена ​​практика расселения по уцелевшим домам и квартирам. Легализацию процесса оккупанты собираются провести в июле-августе путем национализации из-за отсутствия владельцев. Грабеж во всем, — сообщил он.

Кроме того, оккупанты набирают людей на разбор завалов на территории ММК им. Ильича.

— Фактически людей используют в качестве минеров. За последнюю неделю восемь гражданских в ходе таких работ внутри завода подорвались на минах с разной степенью повреждений. Заработную плату не платят, обещают взять на работу после “запуска завода”, – говорит Андрющенко.

Также, по его словам, по центральным улицам вновь установлены блок-посты в районе подземного перехода по проспекту Мира, проспекту Металлургов в районе ТЦ Браво, в районе площади Свободы, на перекрестке Бахчиванджи/Строителей, в районе площади Лунина (Стрелка), в районе Морской порт и других.

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— Повторные выборочные допросы, проверка по спискам и фиксация IMEI телефонов. Будьте осторожны и не подвергайте себя опасности, — предостерег Андрющенко.

Из-за нехватки пищи и полной недоступности овощей и фруктов люди перешли на натуральное хозяйство.

– Теперь по дворам многоквартирных домов организовывают огороды. Рядом с могилами. Мариупольцы продолжают выживать среди руин, несмотря на все, — сообщил советник мэра.

Также полноценно возобновлена ​​работа Мариупольского морского порта.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский городской совет/ФБ