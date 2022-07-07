Російська рулетка для мешканців: у Маріуполі окупанти рандомно зносять будинки

Липень, 07 в 13:18

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти продовжують зносити будинки мешканців.

– Жодних списків не складено та не оприлюднено. “Російська рулетка” для мешканців, які не мають ані часу забрати свої речі та меблі, ані місць для зберігання в подальшому. Поновлено практику розселення по вцілілих будинках та квартирах. Легалізацію процесу окупанти збираються провести у липні-серпні шляхом націоналізації через відсутність власників. Грабування у всьому, – повідомив він.

Крім того, окупанти набирають людей на розбір завалів на території ММК ім. Ілліча.

– Фактично людей використовують як мінерів. За останній тиждень восьмеро цивільних в ході таких робіт всередині заводу підірвались на мінах. Заробітну плату не сплачують, обіцяють взяти на роботу після “запуску заводу”, – каже Андрющенко.

Також, за його словами, на центральних вулицях знов влаштовано блок-пости: в районі підземного переходу по проспекту Мира, проспекту Металургів в районі ТЦ Браво, в районі площі Свободи, на перехресті Бахчиванджі/Будівельників, в районі площі Луніна (Стрілка), в районі Морського порту.

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– Повторні вибіркові допити, перевірка по списках та фіксація IMEI телефонів. Будьте обережні і не наражайте себе на небезпеку, – застеріг Андрющенко.

Через брак їжі та повну недоступність овочів та фруктів люди перейшли до натурального господарства.

– Тепер по дворах багатоквартирних будинків розбиті городи. Поруч з могилами. Маріупольці продовжують виживати серед руїн, попри все, – повідомив радник мера.

Також повноцінно відновлено роботу Маріупольського морського порту.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріупольська міська рада/ФБ