Україна до кінця року отримає ще близько $20 млрд допомоги – Шмигаль

Липень, 07 в 20:40

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна може розраховувати до кінця року ще приблизно на $20 млрд допомоги з боку міжнародних партнерів.

– У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще близько $20 млрд допомоги і підтримки від наших партнерів, – сказав він в інтерв’ю ведучому загальнонаціонального марафону на ICTV Вадиму Карп’яку.

За його словами, на конференції у швейцарському Лугано підписано домовленостей із партнерами про $26,7 млрд, з яких частину Україна вже отримала.

Повну версію інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Фактів ICTV.

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Підбиваючи підсумки конференції у Лугано (Швейцарія), Денис Шмигаль також повідомив, що були десятки домовленостей щодо виділення коштів.

Зокрема, йдеться про виділення понад $1,9 млрд. Крім того, є попередні домовленості на суму понад $1 млрд.