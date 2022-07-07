ВСУ ликвидировали более 36,6 тыс. военных РФ – за сутки еще 150
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 36 650 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 150 захватчиков.
Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки уничтожили два вражеских танка, восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, сбили две крылатые ракеты и три беспилотника.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 602 (+2);
- боевые бронированные машины – 3 797 (+8);
- артиллерийские системы – 815 (+3);
- РСЗО – 247;
- средства ПВО – 107;
- самолеты – 217;
- вертолеты – 187;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3);
- крылатые ракеты – 155 (+2);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 665 (+17);
- специальная техника – 66 (+1).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Больше о ситуации на фронте по состоянию на 7 июля можно узнать из карты боевых действий в Украине.