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Факты / Украина

ВСУ ликвидировали более 36,6 тыс. военных РФ – за сутки еще 150

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ ликвидировали более 36,6 тыс. военных РФ – за сутки еще 150
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 36 650 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 150 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки уничтожили два вражеских танка, восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, сбили две крылатые ракеты и три беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 602 (+2);
  • боевые бронированные машины – 3 797 (+8);
  • артиллерийские системы – 815 (+3);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО – 107;
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 187;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3);
  • крылатые ракеты – 155 (+2);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 665 (+17);
  • специальная техника – 66 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 7 июля можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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