Июль, 07 в 9:59

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 36 650 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 150 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки уничтожили два вражеских танка, восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, сбили две крылатые ракеты и три беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 602 (+2);

боевые бронированные машины – 3 797 (+8);

артиллерийские системы – 815 (+3);

РСЗО – 247;

средства ПВО – 107;

самолеты – 217;

вертолеты – 187;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3);

крылатые ракеты – 155 (+2);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 665 (+17);

специальная техника – 66 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 7 июля можно узнать из карты боевых действий в Украине.