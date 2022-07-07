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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували понад 36,6 тис. військових РФ – за добу ще 150

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували понад 36,6 тис. військових РФ – за добу ще 150
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували 36 650 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 150 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за добу знищили два ворожих танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили дві крилаті ракети і три безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 602 (+2);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 797 (+8);
  • артилерійські системи – 815 (+3);
  • РСЗВ – 247;
  • засоби ППО – 107;
  • літаки – 217;
  • гелікоптери – 187;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3);
  • крилаті ракети – 155 (+2);
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 665 (+17);
  • спеціальна техніка – 66 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Більше про ситуацію на фронті станом на 7 липня можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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