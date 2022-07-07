Липень, 07 в 9:59

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували 36 650 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 150 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за добу знищили два ворожих танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили дві крилаті ракети і три безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 1 602 (+2);

бойові броньовані машини ‒ 3 797 (+8);

артилерійські системи – 815 (+3);

РСЗВ – 247;

засоби ППО – 107;

літаки – 217;

гелікоптери – 187;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3);

крилаті ракети – 155 (+2);

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 665 (+17);

спеціальна техніка – 66 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Більше про ситуацію на фронті станом на 7 липня можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.