ЗСУ ліквідували понад 36,6 тис. військових РФ – за добу ще 150
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували 36 650 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 150 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за добу знищили два ворожих танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили дві крилаті ракети і три безпілотники.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 602 (+2);
- бойові броньовані машини ‒ 3 797 (+8);
- артилерійські системи – 815 (+3);
- РСЗВ – 247;
- засоби ППО – 107;
- літаки – 217;
- гелікоптери – 187;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3);
- крилаті ракети – 155 (+2);
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 665 (+17);
- спеціальна техніка – 66 (+1).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Більше про ситуацію на фронті станом на 7 липня можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.