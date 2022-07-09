Июль, 08 в 22:53

Российские захватчики беззащитны против реактивных систем залпового огня HIMARS. Противодействия этому вооружению не существует.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

– Эту ракету нельзя перехватить. Если мы ее навели и выпустили, то она попадает в цель с величайшим отклонением в три метра на дальности 70 км. Защиты от этой ракеты не существует. Можно только убежать, если успеешь или знаешь, что она летит, — отметил он.

По словам Жданова, Россия по этой причине пытается всячески воспрепятствовать поставкам в Украину высокоточного западного вооружения большой дальности.

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— Давит на любые страны: Перестаньте накачивать Украину оружием, это приводит к конфронтации. То, что они массированы ракетные обстрелы нашей территории (осуществляют, – Ред.), это не конфронтация, с их точки зрения. А то, что мы получили оружие, против которого у них нет защиты, это конфронтация с точки зрения России, – добавил эксперт.

Напомним, что США объявят о новом пакете военной помощи в размере около $400 млн, который включает высокоточную артиллерию – HIMARS – для более эффективных атак на российские войска и технику.

Также планируется, что Украине передадут 1 тыс. снарядов для артиллерийских систем с повышенной точностью, которые не предоставлялись ВСУ ранее.

Фото: Генштаб ВСУ