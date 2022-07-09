Можна втекти, якщо встигнеш: Жданов розповів, чому росіяни беззахисні проти HIMARS
Російські загарбники беззахисні проти реактивних систем залпового вогню HIMARS. Протидії цьому озброєнню не існує.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.
– Цю ракету не можна перехопити. Якщо ми її навели і випустили, то вона потрапляє в ціль з найбільшим відхиленням в три метри на дальності 70 км. Захисту від цієї ракети не існує. Можна тільки втекти, якщо встигнеш або знаєш, що вона летить, – зазначив він.
За словами Жданова, Росія з цієї причини намагається всіляко перешкодити поставкам в Україні високоточного західного озброєння великої дальності.
– Тиснуть на будь-які країни: Перестаньте накачувати Україну зброєю, це призводить до конфронтації. Те, що вони масовані ракетні обстріли нашої території (здійснюють, – Ред.), це не конфронтація, з їх точки зору. А те, що ми отримали зброю, проти якої у них немає захисту, це конфронтація, з точки зору Росії, – додав експерт.
Нагадаємо, що США оголосять про новий пакет військової допомоги у розмірі близько $400 млн, який включає високоточну артилерію – HIMARS – для ефективніших атак на російські війська та техніку.
Також планується, що Україні передадуть 1 тис. снарядів для артилерійських систем з підвищеною точністю, які не надавалися ЗСУ раніше.
Фото: Генштаб ЗСУ