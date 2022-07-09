Липень, 08 в 22:53

Російські загарбники беззахисні проти реактивних систем залпового вогню HIMARS. Протидії цьому озброєнню не існує.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

– Цю ракету не можна перехопити. Якщо ми її навели і випустили, то вона потрапляє в ціль з найбільшим відхиленням в три метри на дальності 70 км. Захисту від цієї ракети не існує. Можна тільки втекти, якщо встигнеш або знаєш, що вона летить, – зазначив він.

За словами Жданова, Росія з цієї причини намагається всіляко перешкодити поставкам в Україні високоточного західного озброєння великої дальності.

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– Тиснуть на будь-які країни: Перестаньте накачувати Україну зброєю, це призводить до конфронтації. Те, що вони масовані ракетні обстріли нашої території (здійснюють, – Ред.), це не конфронтація, з їх точки зору. А те, що ми отримали зброю, проти якої у них немає захисту, це конфронтація, з точки зору Росії, – додав експерт.

Нагадаємо, що США оголосять про новий пакет військової допомоги у розмірі близько $400 млн, який включає високоточну артилерію – HIMARS – для ефективніших атак на російські війська та техніку.

Також планується, що Україні передадуть 1 тис. снарядів для артилерійських систем з підвищеною точністю, які не надавалися ЗСУ раніше.

Фото: Генштаб ЗСУ