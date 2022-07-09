Минируют опасные направления: ВСУ готовятся к возможному нападению РФ с севера
Генерал-лейтенант Сергей Наев посетил позиции военнослужащих ВСУ и пограничников в Северной операционной зоне, ставших крепким щитом, чтобы не дать врагу никакого шанса повторить наступление с севера.
– В настоящее время ситуация полностью контролируется воинскими частями Вооруженных Сил Украины, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Каждый день наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций, – заверил генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, сейчас проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений.
Подразделения Государственной пограничной службы Украины осуществляют меры по укреплению государственной границы Украины во всех опасных и угрожающих направлениях.
Напомним, с самого начала российского вторжения в Украину Беларусь предоставила свою территорию в качестве плацдарма для атаки войск агрессора. Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, возможно ли в ближайшие дни или недели наступление со стороны Беларуси.
Источник: Командование объединенных сил ВС Украины