Мінують небезпечні напрямки: ЗСУ готуються до можливого нападу РФ із півночі

Липень, 09 в 18:40

Генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції військовослужбовців ЗСУ та прикордонників, які стали міцним “щитом”, щоб не дати ворогу жодного шансу повторити наступ з півночі.

– На даний час ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних Сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій, – запевнив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, наразі тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

Підрозділи Державної прикордонної служби України здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

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Джерело: Командування об’єднаних сил ЗС України