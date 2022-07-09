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Факты / Украина

Оккупанты выпустили шесть ракет С-300 по Николаеву: видео последствий

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Миколаєва 9 липня 2022

9 июля российские военные выпустили шесть ракет С-300 по Николаеву.

О результатах обстрела города сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

– Святой Николай нас бережет – без жертв. Чего не скажешь об орках после работы наших ВСУ! – лаконично прокомментировал последствия ракетных обстрелов Николаева руководитель ОВА Виталий Ким.

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Как сообщила во время прямого включения в эфире национального телемарафона местная корреспондентка Диана Федотова, одна вражеская ракета попала в предприятие перевозчика – там загорелись автомобили.

А вторая ракета попала в частный дом. Разрушены и соседние здания.

Напомним, что взрывы в Николаеве прогремели около 05.00 9 июля, когда в городе как раз была объявлена воздушная тревога.

Мэр Александр Сенкевич факт взрывов подтвердил, однако призвал людей не покидать укрытий и не публиковать в соцсетях фото последствий обстрелов до того, как появится официальная информация.

Отметим, что утром 9 июля 10 осколочных и кассетных боекомплектов ракет из реактивной системы залпового огня Торнадо-С 300 армия РФ выпустила и по Ингульскому району Кривого Рога.

Из-за вражеских обстрелов погибли два человека и получили ранения еще трое.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталій Ким

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