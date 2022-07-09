Окупанти випустили шість ракет С-300 по Миколаєву: відео наслідків

Липень, 09 в 13:30

9 липня російські військові випустили шість ракет С-300 по Миколаєву.

Про результати обстрілу міста повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Святий Миколай нас береже – без жертв. Чого не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ! – лаконічно прокоментував наслідки ракетного обстрілу Миколаєва керівник ОВА Віталій Кім.

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Як повідомила під час прямого включення в ефірі національного телемарафону місцева кореспондентка Діана Федотова, одна ворожа ракета поцілила в підприємство перевізника – там загорілися автівки.

А друга ракета влучила в приватний будинок. Зазнали руйнувань і сусідні будівлі.

Нагадаємо, що вибухи в Миколаєві пролунали близько 05.00 9 липня, коли в місті саме була оголошена повітряна тривога.

Міський голова Олександр Сєнкевич факт вибухів підтвердив, однак закликав людей не покидати укриттів та не публікувати в соцмережах фото наслідків обстрілів до того, як з’явиться офіційна інформація.

Зауважимо, що вранці 9 липня 10 осколкових та касетних боєкомплектів ракет із реактивної системи залпового вогню Торнадо-С 300 армія РФ випустила і по Інгульському району Кривого Рогу.

Через ворожий обстріл загинули дві людини та дістали поранення ще троє.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Віталій Кім