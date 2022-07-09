Президент уволил послов в Германии, Чехии, Венгрии, Норвегии и Индии
Президент Владимир Зеленский уволил пять послов Украины, в том числе и посла в Германии Андрея Мельника.
Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства.
— Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия, — говорится в документе №479/2022.
Кроме него были уволены послы Украины в Чехии, Венгрии, Норвегии и Индии.
Примечательно, что бывший посол Украины в Индии Игорь Полиха по совместительству был послом на Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеше.
В настоящее время на указанные должности не были назначены другие дипломаты, однако немецкое издание BILD писало, что Андрея Мельника могут назначить заместителем министра иностранных дел Украины.
Андрей Мельник запомнился в должности посла в ФРГ резкой критикой в сторону немецких политиков, которые тянули с поддержкой Украины во время противостояния полномасштабной агрессии РФ.