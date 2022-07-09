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Факты / Украина

Президент уволил послов в Германии, Чехии, Венгрии, Норвегии и Индии

Илья Нежигай, редактор ленты
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
Фото: МИД

Президент Владимир Зеленский уволил пять послов Украины, в том числе и посла в Германии Андрея Мельника.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства.

— Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия, — говорится в документе №479/2022.

Кроме него были уволены послы Украины в Чехии, Венгрии, Норвегии и Индии.

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Примечательно, что бывший посол Украины в Индии Игорь Полиха по совместительству был послом на Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеше.

В настоящее время на указанные должности не были назначены другие дипломаты, однако немецкое издание BILD писало, что Андрея Мельника могут назначить заместителем министра иностранных дел Украины.

Андрей Мельник запомнился в должности посла в ФРГ резкой критикой в ​​сторону немецких политиков, которые тянули с поддержкой Украины во время противостояния полномасштабной агрессии РФ.

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Источники: Офис президента, Bild
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