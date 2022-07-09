Під Херсоном горить і детонує склад окупантів

Липень, 09 в 9:16

9 липня з’явилась інформація про вибухи в окупованому Херсоні.

Нині під обласним центром горить та детонує ще один склад окупантів.

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Місцевий журналіст Костянтин Риженко зазначає, що таку детонацію бачить та чує вперше.

За його словами, навіть численні вибухи в Чорнобаївці на Херсонщині не були такими потужними.

Факт займання ворожих складів із боєприпасами підтвердив і радник керівника обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

– Херсонщина. Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію, – коротко прокоментував подію Сергій Хлань.

Нагадаємо, що лише впродовж 8 липня українські військові знищили три ворожі склади з боєприпасами на Півдні.

Крім того, армія РФ напередодні втратила 194 своїх солдатів та 42 одиниці техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Хлань

Фото: Костянтин Риженко