ВСУ уничтожили на Юге почти 200 россиян и десятки единиц вражеской техники
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники накануне дважды нанесли удар по скоплению российских захватчиков в районе Снегиревки на Юге.
Для этого ВСУ применили пару штурмовиков.
После нанесения огневых поражений армия РФ потеряла 194 военных.
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Количество ликвидированной техники – более 40 единиц, среди которых:
- две реактивные системы залпового огня Град,
- две командно-штабные машины,
- четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1,
- одна пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса Бук-М2,
- шесть самоходных гаубиц типа Акация,
- 26 единиц автомобильной техники,
- один беспилотник-разведчик Орлан-10,
- три склада с боеприпасами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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