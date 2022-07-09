Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ уничтожили на Юге почти 200 россиян и десятки единиц вражеской техники

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники накануне дважды нанесли удар по скоплению российских захватчиков в районе Снегиревки на Юге.

Для этого ВСУ применили пару штурмовиков.

После нанесения огневых поражений армия РФ потеряла 194 военных.

Сейчас смотрят

Количество ликвидированной техники – более 40 единиц, среди которых:

  • две реактивные системы залпового огня Град,
  • две командно-штабные машины,
  • четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1,
  • одна пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса Бук-М2,
  • шесть самоходных гаубиц типа Акация,
  • 26 единиц автомобильной техники,
  • один беспилотник-разведчик Орлан-10,
  • три склада с боеприпасами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка