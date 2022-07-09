Июль, 09 в 7:30

Украинские защитники накануне дважды нанесли удар по скоплению российских захватчиков в районе Снегиревки на Юге.

Для этого ВСУ применили пару штурмовиков.

После нанесения огневых поражений армия РФ потеряла 194 военных.

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Количество ликвидированной техники – более 40 единиц, среди которых:

две реактивные системы залпового огня Град,

две командно-штабные машины,

четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1,

одна пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса Бук-М2,

шесть самоходных гаубиц типа Акация,

26 единиц автомобильной техники,

один беспилотник-разведчик Орлан-10,

три склада с боеприпасами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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