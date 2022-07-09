Взрывы не прекращаются: в Чернобаевке продолжается детонация боеприпасов оккупантов
В Чернобаевке Херсонской области продолжается масштабный пожар и детонация боеприпасов российских военных.
В сети появилось видео, на котором видны последствия удара ВСУ по позициям оккупантов.
Местные жители отметили, что с начала войны не помнят столь масштабную детонацию. Первые мощные взрывы горожане услышали еще в 08.00, однако детонация российских боеприпасов до сих пор не прекратилась.
Напомним, что утром 9 июля украинские военные нанесли удар по вражеским войскам на аэродроме в Чернобаевке.
Именно его российские оккупанты использовали как командный пункт, а также место сбора самолетов и вертолетов. Аэродром уже более 20 раз становился мишенью украинских военных.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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