Июль, 09 в 18:13

В Чернобаевке Херсонской области продолжается масштабный пожар и детонация боеприпасов российских военных.

В сети появилось видео, на котором видны последствия удара ВСУ по позициям оккупантов.

Местные жители отметили, что с начала войны не помнят столь масштабную детонацию. Первые мощные взрывы горожане услышали еще в 08.00, однако детонация российских боеприпасов до сих пор не прекратилась.

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Напомним, что утром 9 июля украинские военные нанесли удар по вражеским войскам на аэродроме в Чернобаевке.

Именно его российские оккупанты использовали как командный пункт, а также место сбора самолетов и вертолетов. Аэродром уже более 20 раз становился мишенью украинских военных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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