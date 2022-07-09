Липень, 09 в 18:13

У Чорнобаївці Херсонської області триває масштабна пожежа та детонація боєприпасів російських військових.

У мережі з’явилося відео, на якому видно наслідки удару ЗСУ по позиціях окупантів.

Місцеві жителі зазначили, що від початку війни не пам’ятають настільки масштабної детонації. Перші потужні вибухи містяни почули о 08.00, проте детонація російських боєприпасів досі не припинилася.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що вранці 9 липня українські військові завдали удару по ворожих військах на аеродромі в Чорнобаївці.

Саме його російські окупанти використовували як командний пункт, а а також місце збору літаків і вертольотів. Аеродром вже понад 20 разів ставав мішенню українських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.