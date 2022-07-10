Госслужащие, продолжающие работать, будут получат достойные зарплаты – Немчинов

Июль, 10 в 16:13

Правительство планирует, несмотря на войну, завершить реформу оплаты труда госслужащих и поручило министру Кабинета министров Олегу Немчинову сформировать рабочую группу, которая уже дважды собиралась и наработала определенные предложения.

Об этом сообщил сам Немчинов в эфире национального телемарафона.

– Основная идея в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда для государственных служащих, которые продолжают выполнять свои обязанности, чтобы переменная в фонде оплаты труда, которая сейчас закрывается целевыми надбавками и премиальным фондом, уменьшалась, а та часть, которая является постоянной, при выполнении своих обязанностей, была привязана к выполнению конкретных задач, – объяснил чиновник.

Немчинов рассказал, что с 24 февраля максимально сократили все расходы как на государственный аппарат, так и на государственную сферу в целом.

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– Сначала это касалось расходов на развитие, закупки определенного оборудования, ремонтных работ. Второй этап – вопрос фонда заработной платы, потому что в первые месяцы многие госслужащие по объективным причинам находились в режиме простоя, часть вообще вынуждена была покинуть территорию Украины. Прежде всего, это касается женщин с детьми, – сказал Немчинов.

По его словам, сейчас государство находится на этапе оптимизации расходов, поскольку приоритетом является оборонный комплекс, зарплаты военнослужащих и сектор безопасности.