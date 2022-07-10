Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Держслужбовці, які продовжують працювати, отримуватимуть гідні зарплати – Немчінов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
гроші зарплата
Фото: Depositphotos

Уряд планує, попри війну, завершити реформу оплати праці держслужбовців і доручив міністру Кабінету міністрів Олегу Немчінову сформувати робочу групу, яка вже двічі збиралася і напрацювала певні пропозиції.

Про це повідомив сам Немчінов в ефірі національного телемарафону.

– Основна ідея в тому, щоб забезпечити гідний рівень оплати праці для тих державних службовців, які продовжують виконувати свої обов’язки, щоб перемінна в фонді оплати праці, яка зараз закривається цільовими надбавками та преміальним фондом, зменшувалася, а та частина, яка є сталою, за виконання своїх обов’язків, була прив’язана до виконання конкретних завдань, – пояснив чиновник.

Немчінов розповів, що з 24 лютого максимально скоротили всі видатки як на державний апарат, так і державну сферу загалом.

Зараз дивляться

– Спочатку це стосувалося видатків розвитку, закупівлі певного обладнання, ремонтних робіт. Другий етап – питання фонду заробітної плати, тому що у перші місяці багато держслужбовців з об’єктивних причин знаходилися в режимі простою, частина взагалі змушена була залишити території України. Передусім це стосується жінок із дітьми, – сказав Немчінов.

За його словами, зараз держава перебуває на етапі оптимізації видатків, адже пріоритетом є оборонний комплекс, зарплати військовослужбовців та сектор безпеки.

Читайте
Тотальна економія держбюджету: що чекає на держслужбовців в умовах війни

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка