HIMARS изменили правила игры, но война идет мрачно, нужно больше оружия – Резников

Июль, 10 в 23:57

Министр обороны Алексей Резников утверждает, что хоть высокоточные и дальнобойные американские ракетные системы HIMARS “изменили правила игры”, война “идет мрачно”. Он призвал Запад срочно поставить Украине больше оружия.

Об этом министр сказал в интервью The Wall Street Journal.

Резников утверждает, что благодаря HIMARS Украина атакует российские силы в Изюме, однако, по его словам, война “идет мрачно”.

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– Нам нужно больше. Нам нужно срочно, – заявил министр.

По его словам, Украина ждет от партнеров больше вооружения и брони, чтобы перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать “новую оперативную стратегию”.

Глава Минобороны сообщил, что то, что США поставили Украине всего четыре системы HIMARS, было тестом для украинских военнослужащих, который был успешно пройден.

– Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно (нацелились, – Ред.) на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: “Вы прошли тест”, – утверждает Алексей Резников.

Кроме того, по его словам, РФ, похоже, берет оперативную паузу в наступлении на Донбассе для перегруппировки и пополнения запасов.

Он отметил, что это не обязательно даст новые возможности силам Украины, которые также нуждаются в отдыхе, замене боевых частей и пополнении запасов.

– Нам нужно обновлять наши взводы, менять их и делать пополнения еще и потому, что у нас тоже много потерь, – пояснил министр.

Напомним, на данный момент в Украине действует девять HIMARS или аналогичных систем.

Их работа сосредоточена на тылах россин, штабам и складам.

США обещали, что поставят нам еще четыре системы HIMARS.