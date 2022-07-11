HIMARS змінили правила гри, але війна йде похмуро, потрібно більше зброї – Резніков

Липень, 10 в 23:57

Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що хоч високоточні та далекобійні американські ракетні системи HIMARS “змінили правила гри”, війна “йде похмуро”. Він закликав Захід терміново поставити Україні більше зброї.

Про це міністр сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Резніков стверджує, що завдяки HIMARS Україна атакує російські сили в Ізюмі, проте, за його словами, війна “йде похмуро”.

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– Нам потрібно більше. Нам потрібно терміново, – заявив міністр.

За його словами, Україна чекає від партнерів більше озброєння та броні, щоб перебудувати деякі напрямки, оновити зміцнення та спланувати “нову оперативну стратегію”.

Глава Міноборони повідомив, що те, що США поставили Україні всього чотири системи HIMARS, було тестом для українських військовослужбовців, який успішно пройдено.

– Нам треба було їх переконати, надати їм докази. У випадку із Ізюмом ми точно (націлилися, – Ред.) на російський командний центр повітряних операцій. Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це та сказали: “Ви пройшли тест”, – стверджує Олексій Резніков.

Крім того, за його словами, РФ, схоже, бере оперативну паузу у наступі на Донбасі для перегрупування та поповнення запасів.

Він зазначив, що це не обов’язково дасть нові можливості силам України, які також потребують відпочинку, заміни бойових частин та поповнення запасів.

– Нам потрібно оновлювати наші взводи, міняти їх та робити поповнення ще й тому, що у нас також багато втрат, – пояснив міністр.

Нагадаємо, зараз в Україні діє дев’ять HIMARS або аналогічних систем.

Їхня робота зосереджена на тилах росин, штабах і складах.

США обіцяли, що поставлять нам ще чотири системи HIMARS.