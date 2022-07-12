Кабмин обязал бизнес до середины января-2023 получить лицензии
Срок работы бизнеса по введенному во время войны декларативному принципу, без получения лицензий и разрешений, ограничивается шестью месяцами – примерно до середины января 2023 года.
Соответствующее постановление №778 принял Кабинет министров на заседании 7 июля.
— В течение указанного срока (шесть месяцев со дня вступления в силу этого постановления, – Ред.) предприятия для дальнейшего осуществления такой деятельности должны получить соответствующие разрешительные документы в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных законодательством, – говорится в документе.
Постановление также расширило перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации в условиях военного положения. В частности, в него включены импорт лекарственных средств, оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, медицинская практика.
В перечень также добавлены:
- деятельность в сфере электроэнергетики, на рынке природного газа, централизованного водоснабжения и водоотвода, тепловой энергии;
- деятельность по разработке, изготовлению, поставке специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и негласного получения информации;
- ввоз в Украину и вывоз за ее пределы объектов животного и растительного мира.