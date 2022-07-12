Кабмин обязал бизнес до середины января-2023 получить лицензии

Июль, 11 в 22:57

Срок работы бизнеса по введенному во время войны декларативному принципу, без получения лицензий и разрешений, ограничивается шестью месяцами – примерно до середины января 2023 года.

Соответствующее постановление №778 принял Кабинет министров на заседании 7 июля.

— В течение указанного срока (шесть месяцев со дня вступления в силу этого постановления, – Ред.) предприятия для дальнейшего осуществления такой деятельности должны получить соответствующие разрешительные документы в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных законодательством, – говорится в документе.

Постановление также расширило перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации в условиях военного положения. В частности, в него включены импорт лекарственных средств, оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, медицинская практика.

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