Кабмін зобов’язав бізнес до середини січня-2023 отримати ліцензії

Липень, 11 в 22:57

Термін роботи бізнесу за введеним під час війни декларативним принципом, без отримання ліцензій та дозволів, обмежується шістьма місяцями – приблизно до середини січня 2023 року.

Відповідну постанову №778 ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 7 липня.

– Протягом зазначеного терміну (шість місяців із дня набрання чинності цієї постанови. – Ред.) підприємства для подальшого провадження такої діяльності повинні отримати відповідні дозвільні документи у порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, – йдеться у документі.

Постанова також розширила перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватись на підставі подання декларації в умовах воєнного стану. Зокрема, до нього включено імпорт лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, медичну практику.

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