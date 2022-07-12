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Факти / Україна

Кабмін зобов’язав бізнес до середини січня-2023 отримати ліцензії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Кабмін зобов’язав бізнес до середини січня-2023 отримати ліцензії

Термін роботи бізнесу за введеним під час війни декларативним принципом, без отримання ліцензій та дозволів, обмежується шістьма місяцями – приблизно до середини січня 2023 року.

Відповідну постанову №778 ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 7 липня.

– Протягом зазначеного терміну (шість місяців із дня набрання чинності цієї постанови. – Ред.) підприємства для подальшого провадження такої діяльності повинні отримати відповідні дозвільні документи у порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, – йдеться у документі.

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Постанова також розширила перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватись на підставі подання декларації в умовах воєнного стану. Зокрема, до нього включено імпорт лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, медичну практику.

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До переліку також додано:

  • діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізованого водопостачання та водовідведення, теплової енергії;
  • діяльність з розробки, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та негласного отримання інформації;
  • ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного та рослинного світу.

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