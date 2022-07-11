Июль, 11 в 17:24

За прошедшие выходные о контрнаступлении Вооруженных сил для освобождения Херсонской и Запорожской областей от российской оккупации заявили сразу и министр обороны Алексей Резников, и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

На каком этапе находится деоккупация Юга, почему глава Минобороны утверждает, что война идет “мрачно”, а также зачем украинцев призывают срочно эвакуироваться из оккупированных областей – рассказал в комментарии Фактам ICTV военный обозреватель Олег Стариков.

Так, глава Минобороны Алексей Резников заявил в интервью The Times, что президент Владимир Зеленский уже приказал деоккупировать прибрежные районы на Юге страны, так как они имеют жизненно важное значение для экономики Украины.

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Однако военный обозреватель Стариков обратил внимание на то, что Генштаб обязан иметь разные планы стратегического наступления, отступления – ведения боевых действий, – по разным направлениям, не только на Юге, но и на Севере, Востоке страны.

– На Юге страны, чтобы выполнить задачу по контрнаступлению, необходимы будут соответствующие человеческие ресурсы, боевой и военной техники, денежные ресурсы, логистика и тому подобное. Это все считается. План такой с большой вероятностью есть у Генштаба. Осталось воплотить его в жизнь, – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что одна из основных тактик войны состоит в том, что противника застают врасплох и обманывают.

– Так вот, если что-то готовится, то об этом не говорят. Поэтому, к большому сожалению, слова министра обороны – это больше похоже, по моему субъективному мнению, на информационную войну, – сообщил Стариков.

По его словам, с учетом современных методов ведения разведки – космических, радио, агентурных, воздушных и других – все передвижения войск фиксируются. Как со стороны РФ, так и со стороны Украины. И если началась переброска резервов, войск и тому подобное, то россияне увидят это после таких заявлений, выставят на Юге Украины дополнительные резервы.

– Так что это все пока на словах, а не на деле, к сожалению. Это только намерение. Когда же пойдет реальное контрнаступление, это сделают тайно. Будет в другом месте нанесен отвлекающий удар, чтобы противник отвел туда силы, а наши войска освободили оккупированную территорию, – пояснил он.

Военный обозреватель предупредил, что о фактическом начале контрнаступления на Юге страны все будет ясно где-то за десять дней до начала.

Среди главных признаков он обратил внимание на то, что Россия начнет перебрасывать в соответствующее место дополнительные войска.

– Пока что информации о таких массовых перебросах не было. Скрыть крупное накопление войск и подтягивание резервов невозможно… Нужно смотреть, куда пехота ходит. Потому что без нее ты не сделаешь ничего – пока солдат не войдет, территория не освобождена, – резюмировал он.

Также он отметил, что Украине нужно больше оружия от Запада, ведь поступивших высокоточных образцов, при всей их хорошей работе, недостаточно.

Эксперт подчеркнул, что заявление Ирины Верещук с призывом жителей оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться из-за контрнаступления ВСУ – правильное, хоть и несколько поспешное.

– Потому что когда наступит время для контрнаступления, будет применяться вся огневая мощь, которая есть. Ее будут использовать не только по войскам, но и по городам, где находятся российские рубежи обороны. Естественно, могут быть задеты мирные жители – это так называемые “сопутствующие потери”, – сказал Стариков.

Эксперт подчеркнул, что государство, если просит граждан уйти, чтобы не погибнуть и не пострадать, должно было бы добавить, что потом их имущество возместят и построят им новое бесплатно.

– Если о таком заявят, то граждане, естественно, соберут пожитки и уйдут, а потом вернутся на освобожденные территории, – считает он.

Стариков предупредил, что при наличии военных действий на территории городов оказаться в безопасности будет невозможно.