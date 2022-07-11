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Факты / Украина

Херсонцев и Запорожцев призывают покинуть регион: ВСУ начинает контрнаступление

Анастасия Гевко, редактор ленты
Херсонцев и Запорожцев призывают покинуть регион: ВСУ начинает контрнаступление

Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей Запорожья и Херсона выехать из региона, так как ВСУ начинает контрнаступление на этом направлении.

– Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там не должно быть женщин и детей и они не должны становиться живым щитом между нашей армией и врагом. Враг должен быть уничтожен. Очевидно, что это будут бои и артиллерийские обстрелы и гражданские не должны от этого пострадать. Мы призываем срочно эвакуироваться, – подчеркнула Верещук в эфире национального телемарафона в воскресенье, 10 июля.

По ее словам, выехать можно через временно оккупированный Крым, а также – через Васильевку в Запорожье и вглубь страны.

– Люди с Херсонщины знают о чем я говорю. Такая возможность есть. Другое дело, что волонтеры иногда требуют деньги. Но мы сейчас работаем над этим. Мы делаем так, чтобы были автобусы там, где можно эвакуироваться бесплатно, – подчеркнула министр.

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Фото: Людмила Денисова

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