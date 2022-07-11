Липень, 11 в 17:24

За минулі вихідні про контрнаступ Збройних сил для звільнення Херсонської та Запорізької областей від російської окупації заявили одразу і міністр оборони Олексій Резніков, і віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

На якому етапі перебуває деокупація Півдня, чому голова Міноборони стверджує, що війна йде “похмуро”, а також навіщо українців закликають терміново евакуюватися з окупованих областей – розповів у коментарі Фактам ICTV військовий оглядач Олег Старіков.

Так, глава Міноборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю The Times, що президент Володимир Зеленський уже наказав деокупувати прибережні райони на Півдні країни, оскільки вони мають життєво важливе значення для економіки України.

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Проте військовий оглядач Старіков звернув увагу на те, що Генштаб повинен мати різні плани стратегічного наступу, відступу – ведення бойових дій, – за різними напрямами, не лише на Півдні, а й на Півночі, Сході країни.

– На Півдні країни, щоб виконати завдання з контрнаступу, потрібні будуть відповідні людські ресурси, бойова та військова техніка, грошові ресурси, логістика тощо. Це все рахується. План такий з великою ймовірністю має Генштаб. Залишилося втілити його у життя, – сказав експерт.

Він підкреслив, що одна з основних тактик війни полягає в тому, що супротивника застають зненацька та обманюють.

– Отож, якщо щось готується, то про це не говорять. Тому, на превеликий жаль, слова міністра оборони – це більше схоже, на мою суб’єктивну думку, на інформаційну війну, – повідомив Старіков.

За його словами, з урахуванням сучасних методів ведення розвідки – космічних, радіо, агентурних, повітряних та інших – усі пересування військ фіксуються. Як із боку РФ, так і з боку України. І якщо почалося перекидання резервів, військ тощо, то росіяни побачать це після таких заяв, виставлять на Півдні України додаткові резерви.

– Тож це все поки що на словах, а не на ділі, на жаль. Це лише намір. Коли ж піде реальний контрнаступ, це зроблять таємно. Буде в іншому місці завдано відволікаючого удару, щоб противник відвів туди сили, а наші війська звільнили окуповану територію, – пояснив він.

Військовий оглядач попередив, що про фактичний початок контрнаступу на Півдні країни все буде зрозуміло десь за десять днів до початку.

Серед головних ознак він звернув увагу на те, що Росія почне перекидати у відповідне місце додаткові війська.

– Поки що інформації про такі масові перекидання не було. Сховати велике накопичення військ та підтягування резервів неможливо… Потрібно дивитися, куди піхота ходить. Тому що без неї ти не зробиш нічого – доки солдат не увійде, територія не звільнена, – резюмував він.

Також він зазначив, що Україні потрібно більше зброї від Заходу, адже високоточних зразків, що надійшли, при всій їхній хорошій роботі, недостатньо.

Експерт підкреслив, що заява Ірини Верещук із закликом до мешканців окупованих частин Херсонської та Запорізької областей евакуюватись через контрнаступ ЗСУ – правильна, хоч і дещо поспішна.

– Бо коли настане час для контрнаступу, застосовуватиметься вся вогнева міць, яка є. Її використовуватимуть не лише по військах, а й по містах, де знаходяться російські рубежі оборони. Звичайно, можуть бути зачеплені мирні жителі – це так звані “супутні втрати”, – сказав Старіков.

Експерт наголосив, що держава, якщо просить громадян піти, щоб не загинути і не постраждати, мала б додати, що потім їхнє майно відшкодують та збудують їм нове безкоштовно.

– Якщо про таке заявлять, то громадяни, природно, зберуть пожитки та підуть, а потім повернуться на звільнені території, – вважає він.

Старіков попередив, що за наявності військових дій на території міст опинитися в безпеці буде неможливо.