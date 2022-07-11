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Факти / Україна

Понад 7 тис. українських військових вважаються зниклими безвісти – уповноважений

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Понад 7 тис. українських військових вважаються зниклими безвісти – уповноважений
Фото: Depositphotos

В Україні понад 7 тис. військових залишаються зниклими безвісти, частина з них перебувають у полоні.

Про це розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко у коментарі Суспільному.

— Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про 2 тис. зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7,2 тис. людей.

Наприклад, полк Азов — це Нацгвардія (що підпорядковується МВС, – Ред.), і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на зв’язок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі, — говорить Котенко.

За словами Котенка, більшість зниклих військових наразі перебувають у полоні ворога. Для прикладу він навів військових 1 батальйону 36 бригади.

Зараз дивляться

— Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон — у полоні. Зв’язку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими.

Він зазначив, що рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і повернуться додому.

29 червня відбувся масштабний обмін полоненими: Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників Азовсталі.

Джерело: Суспільне
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