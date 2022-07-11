Понад 7 тис. українських військових вважаються зниклими безвісти – уповноважений

В Україні понад 7 тис. військових залишаються зниклими безвісти, частина з них перебувають у полоні.

Про це розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко у коментарі Суспільному.

— Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про 2 тис. зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7,2 тис. людей.

Наприклад, полк Азов — це Нацгвардія (що підпорядковується МВС, – Ред.), і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на зв’язок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі, — говорить Котенко.