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Факты / Украина

Украина до конца июля получит €1 млрд помощи от ЕС — Шмыгаль

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Украина до конца июля получит €1 млрд помощи от ЕС — Шмыгаль

Украина до конца июля должна получить €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Сегодня министры финансов стран ЕС поддержали это предложение Европейской комиссии. Ранее это сделал Европейский парламент. Сегодня мы на правительстве также одобрили проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочили подписание меморандума министра финансов Сергея Марченко и главу Нацбанка Кирилла Шевченко, — написал Шмыгаль на своей официальной странице в Telegram.

Он уточнил, что финансовая поддержка международных партнеров является одним из четырех рычагов победы — наряду с санкциями, оружием и евроинтеграцией.

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— Макрофинансовая помощь ЕС поможет поддерживать финансовую стабильность в нашем государстве в условиях широкомасштабной агрессии России, — написал он.

Также правительством принято постановление, которое позволит привлечь до €200 млн на льготных условиях от Италии, а средства будут предоставлены через административный счет МВФ в общий фонд госбюджета для погашения расходов.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Урядовий портал

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