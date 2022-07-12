Украина до конца июля получит €1 млрд помощи от ЕС — Шмыгаль
Украина до конца июля должна получить €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Сегодня министры финансов стран ЕС поддержали это предложение Европейской комиссии. Ранее это сделал Европейский парламент. Сегодня мы на правительстве также одобрили проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочили подписание меморандума министра финансов Сергея Марченко и главу Нацбанка Кирилла Шевченко, — написал Шмыгаль на своей официальной странице в Telegram.
Он уточнил, что финансовая поддержка международных партнеров является одним из четырех рычагов победы — наряду с санкциями, оружием и евроинтеграцией.
— Макрофинансовая помощь ЕС поможет поддерживать финансовую стабильность в нашем государстве в условиях широкомасштабной агрессии России, — написал он.
Также правительством принято постановление, которое позволит привлечь до €200 млн на льготных условиях от Италии, а средства будут предоставлены через административный счет МВФ в общий фонд госбюджета для погашения расходов.
Источник: Денис Шмыгаль
Фото: Урядовий портал