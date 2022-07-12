Україна до кінця липня отримає €1 млрд допомоги від ЄС – Шмигаль

Липень, 12 в 17:55

До кінця липня Україна повинна отримати €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Сьогодні міністри фінансових країн ЄС підтримали цю пропозицію Європейської комісії. Раніше це було зроблено Європейським парламентом. Сьогодні ми також затвердили проєкт наказу на Уряді для залучення цих коштів та уповноважили на підписання меморандуму міністра фінансів Сергія Марченка та голову Національного банку Кирила Шевченка, – написав Шмигаль на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Він уточнив, що фінансова підтримка міжнародних партнерів – один із чотирьох важелів перемоги – разом із санкціями, зброєю та європейською інтеграцією.

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– Макрофінансова допомога ЄС допоможе зберегти фінансову стабільність у нашій державі в контексті великої масштабної агресії Росії, – написав він.

Уряд також ухвалив резолюцію, яка залучить до €200 млн на пільгових умовах від Італії, а кошти будуть надані через адміністративний рахунок МВФ до загального фонду державного бюджету для погашення витрат.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Урядовий портал