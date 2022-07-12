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Факты / Украина

Весь город в дыму: в Николаеве раздалась серия взрывов

Татьяна Забожко, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

Утром 12 июля в Николаеве прогремела серия взрывов.

Этот факт подтвердил городской глава областного центра Александр Сенкевич.

Очевидцы насчитали свыше 25 мощных звуков.

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По их словам, город заполонил черный дым.

Взрывы начались сразу после объявления воздушной тревоги в 04.04.

Разрешили людям покинуть укрытия в 05.51.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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